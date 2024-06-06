Кровля двухэтажного здания загорелась на ВДНХ

Кровля двухэтажного здания воспламенилась на ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник агентства уточнил, что из здания эвакуировали около 20 человек. В оперативных службах предположили, что причиной возгорания могло стать попадание молнии.

В МЧС рассказали, что пожар произошел в административном здании на проспекте Мира. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее тление утеплителя на крыше двухэтажного торгово-развлекательного центра "БУМ" произошло на площади пять квадратных метров днем 5 июня. В результате всех посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Однако на место приехали пожарные, которые оперативно ликвидировали небольшое возгорание. Никто из-за произошедшего не пострадал.

