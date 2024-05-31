ТАСС: хлопок газового баллона произошел на веранде кафе в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хлопок газового баллона произошел на веранде кафе в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства заявил, что ЧП произошло на улице Сретенке. На место происшествия выехали пожарные.

Накануне огонь вспыхнул в производственном здании на Мартеновской улице. Пожару присвоили третий из пяти номер сложности. Сначала площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже выросла до четырех тысяч "квадратов".

Для тушения возгорания привлекли 120 специалистов и 40 единиц техники. Борьба с пламенем осложнялась высокой пожарной нагрузкой здания, поскольку внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Позже для ликвидации огня привлекли два вертолета. Авиация сбросила 200 тонн воды. Пожар полностью потушили.