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29 мая, 07:30

Происшествия

Новости регионов: 10 домов сгорели в деревне Березовке Свердловской области

Новости регионов: 10 домов сгорели в деревне Березовке Свердловской области

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В уральской деревне Березовке сгорели 10 домов. Пожар тушили около восьми часов, задействовав больше 80 пожарных и 18 единиц спецтехники. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер, который быстро разносил пламя. По последним данным, никто не пострадал.

Тем временем в Красноярском крае молния в щепки разнесла деревья и спровоцировала пожар. Дым, стелившийся по земле, зафиксировала камера мониторинга, но источник удалось найти не сразу. На тушение огня спасателям потребовалось 4 часа. Они также отметили, что разряд молнии был такой силы, что щепки от деревьев разлетелись на два десятка метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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