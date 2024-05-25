Главный тренер "Зенита" Сергей Семак продлил контракт до 2030 года

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак продлил контракт до 2030 года. Он был подписан на "Газпром-Арене" после чемпионата России, сообщается в телеграм-канале клуба.

Контракты также продлили с представителями тренерского штаба основного состава.

"Зенит" Семака – это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в "Зените" был совершен качественный рывок и внесен исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет", – говорится в сообщении.

Клуб поблагодарил всех тех, кто остался ему верен, поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой.

"Вместе нас ждут новые победы", – добавил клуб.

"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, одержав победу над "Ростовом" в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет составил 2:1. В составе "Ростова" мяч забил Роналдо (54-я минута), за "Зенит" отличились Густаво Мантуан (65-я минута) и Артур (85). В результате "Зенит" набрал 57 очков.

