25 мая, 19:19Спорт
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак продлил контракт до 2030 года
Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак продлил контракт до 2030 года. Он был подписан на "Газпром-Арене" после чемпионата России, сообщается в телеграм-канале клуба.
Контракты также продлили с представителями тренерского штаба основного состава.
"Зенит" Семака – это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в "Зените" был совершен качественный рывок и внесен исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет", – говорится в сообщении.
Клуб поблагодарил всех тех, кто остался ему верен, поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой.
"Вместе нас ждут новые победы", – добавил клуб.
"Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, одержав победу над "Ростовом" в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет составил 2:1. В составе "Ростова" мяч забил Роналдо (54-я минута), за "Зенит" отличились Густаво Мантуан (65-я минута) и Артур (85). В результате "Зенит" набрал 57 очков.
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