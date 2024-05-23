Футбольный клуб "Аталанта" стал победителем Лиги Европы

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Итальянский футбольный клуб "Аталанта" обыграл немецкий "Байер" и стал победителем Лиги Европы. Встреча двух команд проходила в Дублине.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Аталанты". В составе победителей хет-трик оформил нигерийский нападающий Адемола Лукман, забивший голы на 12-й, 26-й и 75-й минутах. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук провел матч в запасе.

Для итальянского клуба это стал первый еврокубок за историю команды.

Ранее футбольный клуб "Интер" одержал победу над "Миланом" в рамках 33-го тура и досрочно стал чемпионом Италии по футболу, завоевав 20-й в истории команды титул Серии А.

До этого сборная Грузии впервые в истории прошла в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии, выиграв в серии пенальти сборную Греции.