Сборная Грузии впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы

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Сборная Грузии впервые в истории прошла в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии, выиграв в серии пенальти сборную Греции.

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. При этом в составе сборной Грузии в конце первого тайма красную карточку получил вратарь со скамейки запасных Георги Лория.

В серии пенальти одержать победу смогли грузины со счетом 4:2. При этом греческая команда является победителем чемпионата Европы 2004 года.

В плей-офф сборные поделены на три уровня: A, B, C. Победитель каждого выходит на турнир. Таким образом, сборная Грузии стала победителем пути С.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля. Грузия на групповом этапе сыграет в группе F с сборными Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и немецкий спортивный бренд Adidas представили официальный мяч чемпионата Европы 2024 года. Мяч называется Fussballliebe и он стал первым мячом, снабженным технологией для помощи судьям в принятии решении при видеоповторах.

