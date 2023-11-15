УЕФА представил мяч чемпионата Европы 2024 года

Фото: ru.uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и немецкий спортивный бренд Adidas представили официальный мяч чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там добавили, что мяч называется Fussballliebe. В релизе указано, что это первый мяч, снабженный технологией для помощи судьям в принятии решении при видеоповторах.

Как заявил технический директор УЕФА Звонимир Бобан, чемпионат Европы по футболу – вершина соревнований национальных сборных в Европе. В Союзе стремятся к тому, чтобы все – от площадок до оборудования – соответствовало стандартам качества и производительности, добавил он.

На турнир следующего года квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) номинировал ЦСКА на получение премии Grassroots Awards. Ее каждый год вручает УЕФА.

Всего РФС отправил пять проектов развития массового футбола для участия в премии. Кроме ЦСКА, в список попали "Металлург", "Футбол – моя жизнь", "Надежда" и "Футбольные мамы". Лауреатов премии объявят весной 2024 года.

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