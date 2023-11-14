РФС номинировал московский ЦСКА на премию УЕФА

Фото: телеграм-канал "ПФК ЦСКА"

Российский футбольный союз (РФС) номинировал московский ЦСКА на получение премии Grassroots Awards. Ее каждый год вручает Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщила пресс-служба РФС.

Всего РФС отправил пять проектов развития массового футбола для участия в премии. В их число вошли ЦСКА (лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола), "Металлург" (лучший любительский футбольный клуб), "Футбол – моя жизнь" (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), "Надежда" (лучший образовательный проект) и "Футбольные мамы" (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлеченных в массовый футбол).

Отмечается, что все номинанты – победители конкурса "Россия – футбольная страна". Лауреатов премии объявят весной следующего года.

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел". Клуб поблагодарил его за его вклад в развитие команды, а также за тот рывок, который помог "Факелу" сохранить прописку в Российской Премьер‑лиге.

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