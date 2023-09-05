Вадим Евсеев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Факел"

Фото: vk.com/pfcfakel

Футбольный клуб "Факел" объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте воронежской команды.

Клуб поблагодарил Евсеева за его вклад в развитие команды, а также за тот рывок, который помог "Факелу" сохранить прописку в Российской Премьер‑лиге.

"Вадим Валентинович, двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере", – добавили в сообщении.

Евсееву 47 лет, он был назначен на должность главного тренера "Факела" 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне РПЛ после семи туров команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что сборная России по футболу проведет два выездных товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Матчи пройдут 7 и 11 сентября в городе Суэц.

В пресс-службе отметили, что из-за вызова в основном молодых футболистов 2001–2002 годов рождения игры с Египтом будут хорошей возможностью для получения спортсменами игровой практики на высоком международном уровне.