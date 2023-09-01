Сборная России по футболу сыграет два матча с олимпийской сборной Египта

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Сборная России по футболу проведет два выездных товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Об этом рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матчи пройдут 7 и 11 сентября в городе Суэц.

"Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника", – добавили в РФС.

В пресс-службе отметили, что из-за вызова в основном молодых футболистов 2001–2002 годов рождения игры с Египтом будут хорошей возможностью для получения спортсменами игровой практики на высоком международном уровне.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил , почему не включил новичка испанского клуба "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в расширенный состав национальной команды на сентябрьский сбор. По его словам, футболисту нужно адаптироваться в новом клубе

24 августа РФС выложил расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи, куда вошли 36 футболистов. Среди них не было Арсена Захаряна, который 19 августа перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо".