Умер тренер паралимпийской сборной России по футболу Григорий Емешкин

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Тренер сборной России по футболу лиц с церебральным параличом Григорий Емешкин скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации футбола лиц с ЦП.

"23 августа в результате тяжелой болезни ушел из жизни <...> Емешкин Григорий Владимирович. Ему было всего 38 лет... <...> Вечная память!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством Емешкина российские спортсмены побеждали на Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Кроме того, его воспитанники, футболисты с ЦП из команды "Нижегородец", в 2020 году становились чемпионами России. Клуб также неоднократно занимал призовые места.

