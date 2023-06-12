Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

Фото: ТАСС/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ЮРИЙ ШИРОКОГОРОВ

Чемпион Олимпийских игр 1980 года по волейболу, игравший в составе сборной СССР Вячеслав Зайцев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на своем официальном сайте.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

"Помимо колоссальных спортивных достижений надо сказать, что Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем", – отметили в федерации.

ВФВ выразила соболезнования родным и близким Зайцева, отметив, что это невосполнимая утрата для всего волейбольного сообщества.

Зайцев участвовал в трех Олимпиадах, в 80-х смог выиграть золотую медаль, во время игр, проходивших с Монреале в 1976 году и на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году получил серебро.

Волейболист дважды становился победителем чемпионатов мира. Он также является обладателем двух Кубков мира и семи медалей чемпионатов Европы.

В период с 1969 по 1987 года он играл в ленинградском клубе "Автомобилист", после выступал в Италии и Швейцарии.

Закончив карьеру как спортсмен, Зайцев решил стать тренером. В 2013 году его включили в Зал славы волейбола.

