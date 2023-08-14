Умер 21-летний российский хоккеист Родион Амиров

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Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Родион Амиров умер в возрасте 21 года. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил агент спортсмена Дэн Мильштейн.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни Родион Амиров. Два года назад юноше был вынесен страшный диагноз – опухоль головного мозга, началась борьба за каждый миг жизни", – сообщил он.

Мильштейн обратил внимание, что спортсмен, узнав о тяжелом диагнозе, принял решение наслаждаться каждым днем и демонстрировал это на протяжении всей хоккейной карьеры. Он также отметил, что близкие и друзья Амирова всегда будут помнить его мужество, желание жить, волю и улыбку.

В заключении Мильштейн поблагодарил медиков, которые вели борьбу за жизнь спортсмена.

Родион Амиров родился в 2001 году. С 2019 года хоккеист выступал за уфимский "Салават Юлаев". В сезоне-2019/20 Амиров сыграл свои первые матчи в КХЛ, а в конце 2020 года впервые выступил за сборную России. На драфте НХЛ 2020 года Амиров попал в поле зрение клуба NHL "Торонто Мейпл Лифс", однако позже у спортсмена выявили опухоль мозга.