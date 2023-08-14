Олимпийский чемпион по гребле Борис Дубровский умер в возрасте 83 лет

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Олимпийский чемпион по гребле, чемпион Европы и СССР Борис Дубровский скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гребного спорта России.

"Скончался Борис Яковлевич Дубровский – олимпийский чемпион в двойке парной, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира и чемпионата Европы (1965), бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, кандидат математических наук", – сказано в сообщении.

В Федерации напомнили, что спортсмен также был удостоен медали "За трудовую доблесть". Родным и близким Дубровского выразили соболезнования.

Борис Дубровский родился 8 октября 1939 года в Москве. Он закончил физико-математический факультет Московского заочного педагогического института (сейчас МГГУ имени М. А. Шолохова).

Спортсмен участвовал в олимпийских играх в Токио, которые проходили в 1964 году. Был консультантом Федерации гребного спорта РФ.