Бывший вратарь ЦСКА Мандрыкин умер на 42-м году жизни

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Бывший голкипер столичного футбольного клуба ЦСКА и сборной РФ Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале московской команды.

"Не стало Вениамина Мандрыкина. Экс-голкипер ЦСКА ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня", – отмечается в сообщении.

Сестра спортсмена Жанна сообщила, что причиной смерти ее брата стал инфаркт. По ее словам, его состояние усугубила печеночно-почечная недостаточность.

"Он болел, 13 лет был прикован к постели. Сегодня забрала его реанимационная бригада, скончался в приемном покое", – добавила сестра футболиста.

За свою карьеру Мандрыкин состоял в владикавказском "Спартаке", ЦСКА, клубе "Томь" и "Ростов", а также в нальчикском "Спартаке" и брянском "Динамо". За столичную команду футболист трижды был чемпионом РФ и обладателем Суперкубка. В частности, Мандрыкин четыре раза брал Кубок РФ и Кубок УЕФА.

В 2010 году он попал в аварию и получил травму шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, в результате чего завершил футбольную карьеру.

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