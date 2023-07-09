Умер чемпион Европы 1964 года по футболу Луис Суарес

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Чемпион Европы по футболу 1964 года в составе сборной Испании Луис Суарес скончался в возрасте 88 лет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF), передает ТАСС.

О причинах смерти ничего не говорится. Пресс-служба RFEF выразила соболезнования родственникам и друзьям Суареса.

Во время игровой карьеры Суарес выступал за испанские "Депортиво" (1953-1954) и "Барселону" (1954-1961), а также итальянские "Интер" (1961-1970) и "Сампдорию" (1970-1973).

С "Барселоной" он по дважды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, в составе "Интера" Суарес два раза становился обладателем Кубка европейских чемпионов (в настоящее время –Лига чемпионов) и три раза стал чемпионом Италии.