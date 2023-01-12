Умерла советская гандболистка Валентина Лутаева

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Советская гандболистка, заслуженный мастер спорта СССР Валентина Лутаева скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Украины.

"Скончалась гандболистка, олимпийская чемпионка Валентина Лутаева. <...> Выражаем соболезнования родным и друзьям Валентины Лутаевой. Вечная и светлая память выдающемуся человеку", – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Лутаева родилась в Запорожье в 1956 году. За годы карьеры выступала за местные гандбольные клубы ЗИИ и "Мотор" на позиции вратаря. В 1980-м году стала олимпийской чемпионкой, отыграв за сборную СССР все пять матчей турнира.



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