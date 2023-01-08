Умер олимпийский чемпион и экс-футболист ПСЖ Модест М'Бами

Фото: psg.fr

Бывший полузащитник футбольной сборной Камеруна Модест М'Бами скончался на 41-м году жизни из-за сердечного приступа. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба "Пари Сен-Жермен".

"ПСЖ в трауре. Модест М'Бами только что покинул нас в возрасте 40 лет. <...> "Пари Сен-Жермен" выражает соболезнования его семье и близким", – говорится в сообщении, опубликованном 8 января.

За ПСЖ М'Бами выступал с 2003 по 2006 год. С парижской командой он дважды выигрывал Кубок Франции. В 2000 году вместе со сборной Камеруна спортсмен завоевал золото на Олимпийских играх в Сиднее.

Полузащитник также выступал за футбольные клубы "Седан", "Марсель", "Альмерия", "Чанчунь Ятай", "Гавр" и "Далянь Аэрбин". Спортивную карьеру М'Бами завершил в 2015 году.

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