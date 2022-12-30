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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет

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Легендарный футболист Пеле скончался на 83-м году жизни от онкологического заболевания. В связи со смертью форварда в Бразилии объявлен трехдневный национальный траур.

Территорию больницы, где провел последние дни Пеле, с 29 декабря заполонила толпа репортеров. Уход легенды вызвал отклик практически у всех бразильцев. Целые поколения болели за игрока, превратившего футбол в искусство.

В память о Пеле в цвета национального флага окрасилась статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Похороны запланированы на 3 января. Родной клуб форварда "Сантос" уже готов к церемонии. Прощание пройдет на его площадке. Золотой гроб с изображением Пеле установят в центре поля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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