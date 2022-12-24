Скончался юморист Александр Пономаренко

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий Пономаренко.

Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил, что Пономаренко умер от онкологии. По словам журналиста, еще месяц назад была надежда, что он сможет перебороть болезнь, и велись съемки программы.

"Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах", – заявил его брат.

Юмористу диагностировали рак, из-за чего братья Пономаренко приостановили совместную деятельность. Позже СМИ писали, что у комика рак желудка четвертой степени, сопровождающийся метастазами в легких.

Юмористический дуэт братьев Пономаренко стал известен благодаря программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".

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