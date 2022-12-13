Экс-глава Госкино Армен Медведев скончался в возрасте 84 лет

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

На 85-м году жизни умер бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Союза кинематографистов РФ Михаила Калинина.

По его словам, кинокритик скончался около 16:00. Причина смерти не уточняется.

Армен Медведев окончил ВГИК, после которого работал методистом, заведующим лекционным отделом, с 1964 года был директором Борю пропаганды советского киноискусства Союза кинематографистов СССР. На протяжении долгого времени являлся главным редактором журнала "Искусства кино", возглавлял Госкино РФ. Медведев был награжден призом Кинотавра за выдающийся вклад в развитие российского кино.

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