Скончался американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу "Твин Пикс"

Фото: Invision/AP/Chris Pizzello

Скончался американский композитор Анджело Бадаламенти, известный за написание музыки к сериалу "Твин Пикс" и работам режиссера Дэвида Линча. Об этом сообщает газета Hollywood Reporter.



Бадаламенти скончался в возрасте 85 лет у себя дома, в штате Нью-Джерси. В 1990 году за саундтрек к сериалу «Твин Пикс» композитор был удостоен премии Грэмми.

Другие известные работы композитора — музыкальное сопровождение к "Синему бархату", фильмам "Малхолланд Драйв", "Дикие сердцем", "Сталинград". За свою карьеру Бадаламенти написал музыку более чем к 70 фильмам и сериалам.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!