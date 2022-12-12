Скончался "король песен для аниме" Итиро Мидзуки

Фото: mizuki-spirits.com

Певец, композитор и сэйю Итиро Мидзуки (настоящее имя Тосио Хаякава), который получил в Японии неофициальное звание "короля песен для аниме", скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает официальный сайт артиста.

Исполнитель саундтреков умер после долгой борьбы с раком легких.

Самыми популярными работами композитора стали треки к таким аниме, как Mazinger Z и Space Pirate Captain Harlock. Сериалы вышли в 1972–1974 и 1977–1979 годах соответственно.

За весь свой долгий профессиональный путь певец написал и исполнил более 1 200 композиций. Известно, что многие фанаты и коллеги называли Мидзуки старшим братом.

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