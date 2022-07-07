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Умер гитарист рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон, ему было 80 лет. О смерти музыканта сообщил его внук Джейми.

В 1968 году Чарлтон основал Nazareth с фронтменом Дэном Маккафферти, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. В 1990 году он покинул группу и продюсировал ранние записи Guns N 'Roses, а также выпустил один сольный альбом и два релиза с Manny Charlton Band.

Сольные записи Чарлтон выпускал до 2016 года, но ни одна не попала в чарты, передает "Газета.ру".