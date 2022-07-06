Умерла актриса Театра музыкальной комедии Ирина Брагина

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

Умерла актриса Ирина Брагина, проработавшая в петербургском Государственном театре музыкальной комедии более 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

Она скончалась в возрасте 95 лет.

В Театре музыкальной комедии Брагина с 1952 года сыграла более 50 разнохарактерных ролей. Она любила выступать в партиях героинь Нинон ("Фиалка Монмартра"), Анжела ("Поцелуй Чаниты"), Лариса ("Белая акация"), Нина ("Севастопольский вальс") и Ванда ("Роз-Мари").

Позднее Брагина руководила отделом художественной самодеятельности Дворца культуры имени Феликса Дзержинского, сегодня существующего как Санкт-Петербургский культурный центр ГУ МВД.

