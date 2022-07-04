Умер режиссер "Ералаша" Юлий Файт

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Режиссер Юлий Файт, известный по ряду полнометражных фильмов и киноальманаху "Ералаш", скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал киновед Евгений Марголит, причиной смерти Файта стал инфаркт.

"Он даже несколько дней назад играл в теннис, просто не зная, что у него уже предынфарктное состояние. Это все произошло в течение нескольких, двух-трех дней... В пятницу вечером скорая забрала", – ответил Марголит.

В Союзе кинематографистов РФ сообщили, что прощание с Юлием Файтом состоится 6 июля в городской клинической больнице № 52 в Москве. Начало церемонии в 10:15.

Юлий Файт родился 27 марта 1937 года в Москве. В числе его работ – фильмы "Мальчик и девочка", "Марка страны Гонделупы", "Пограничный пес Алый" и другие, а также несколько сюжетов в "Ералаше".