Умер режиссер "Ералаша" Юлий Файт

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Режиссер Юлий Файт, известный по ряду полнометражных фильмов и киноальманаху "Ералаш", скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал киновед Евгений Марголит, причиной смерти Файта стал инфаркт.
"Он даже несколько дней назад играл в теннис, просто не зная, что у него уже предынфарктное состояние. Это все произошло в течение нескольких, двух-трех дней... В пятницу вечером скорая забрала", – ответил Марголит.
В Союзе кинематографистов РФ сообщили, что прощание с Юлием Файтом состоится 6 июля в городской клинической больнице № 52 в Москве. Начало церемонии в 10:15.
Юлий Файт родился 27 марта 1937 года в Москве. В числе его работ – фильмы "Мальчик и девочка", "Марка страны Гонделупы", "Пограничный пес Алый" и другие, а также несколько сюжетов в "Ералаше".
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