С советским и российским мультипликатором Леонидом Шварцманом простятся 5 июля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прощание с советским и российским режиссером-мультипликатором Леонидом Шварцманом состоится 5 июля в московском Доме кино, сообщает РИА Новости.

"Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12:40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района", – отметили в пресс-службе "Союзмультфильма".

Ранее стало известно, что Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни.

Леонид Шварцман окончил ВГИК. В 1948 году, продолжая обучение в вузе, поступил на работу в "Союзмультфильм". Он работал над созданием образа Чебурашки в мультфильме "Крокодил Гена".

