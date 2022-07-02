Умер советский и российский мультипликатор Леонид Шварцман

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Советский и российский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался на 102 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора "Союзмультфильма" Сергея Капкова.

"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", – сказал собеседник агентства.

Леонид Шварцман окончил ВГИК. В 1948 году, продолжая обучение в вузе, поступил на работу в "Союзмультфильм". Он работал над созданием образа Чебурашки в мультфильме "Крокодил Гена".

Кроме того, как художник-постановщик он принимал участие в съемках таких мультфильмов, как "Дядя Степа – милиционер", "Аленький цветочек", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и многих других.

