Умерла аниматор "Бременских музыкантов" Виолетта Колесникова

Фото: vk.com/Школа-студия анимационного кино "ШАР"

Аниматор Виолетта Колесникова, работавшая над мультфильмами "Бременские музыканты" и "Тайна третьей планеты", скончалась на 84-ом году жизни. Об этом сообщает официальное сообщество "Союзмультфильма" в соцсети "ВКонтакте".

"Ушла из жизни Виолетта Колесникова, аниматор и педагог, более 30 лет жизни посвятившая работе на киностудии Союзмультфильм", – говорится в сообщении киностудии. – "Помним, благодарим, выражаем глубочайшие соболезнования близким и родным мастера".

Колесникова – аниматор, художник-мультипликатор, заслуженный художник РСФСР. На работу в "Союзмультфильм" она поступила в 1959 году, где трудилась до 1990 года. Колесникова работала и как художник-мультипликатор, и как педагог на курсах при студии.

В качестве аниматора Колесникова принимала участие в создании более чем 90 фильмов. В их числе "Винни-Пух", "Бременские музыканты", "Возвращение блудного попугая", "Тайна третьей планеты", "Осторожно, обезьянки!", "Пастушка и трубочист", "Баранкин, будь человеком" и другие.