Умер дирижер Госоркестра имени Светланова Михаил Юровский

Российский дирижер Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра РФ имени Е. Ф. Светланова.

"Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский. <...> Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с Госоркестром имени Светланова Юровский выступал последние десять лет в России и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Юровский окончил Московскую консерваторию. В 1970–1980 годы он работал в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С 1978 года являлся постоянным приглашенным дирижером берлинской Komische Oper.

В 2001 году Юровский за сет из компакт-дисков с записями оркестровой музыки Римского-Корсакова был номинирован на премию Grammy, а в 2012 был награжден Международной премией Шостаковича.