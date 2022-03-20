Умер дирижер Госоркестра имени Светланова Михаил Юровский

Фото: gaso.ru
Российский дирижер Михаил Юровский скончался на 77-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра РФ имени Е. Ф. Светланова.
"Ушел из жизни выдающийся дирижер Михаил Юровский. <...> Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с Госоркестром имени Светланова Юровский выступал последние десять лет в России и за рубежом, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Юровский окончил Московскую консерваторию. В 1970–1980 годы он работал в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. С 1978 года являлся постоянным приглашенным дирижером берлинской Komische Oper.
В 2001 году Юровский за сет из компакт-дисков с записями оркестровой музыки Римского-Корсакова был номинирован на премию Grammy, а в 2012 был награжден Международной премией Шостаковича.
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