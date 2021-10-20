Умер композитор Владимир Михайлов

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Народный артист России, композитор и дирижер Владимир Михайлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Большого московского цирка на проспекте Вернадского.

"К сожалению, это так. Скончался наш бывший дирижер", – сказали в цирке.

По информации СМИ, Михайлов умер в собственной квартире в Москве от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Владимир Михайлов родился в 1942 году. Он выпускник Харьковского государственного института искусств.

Михайлов известен как автор песен, музыки для фильмов и спектаклей. Был главным дирижером в Московском цирке на Цветном бульваре, Государственного эстрадного оркестра Грузии "Рэро" и Большого московского Цирка на проспекте Вернадского.