Умер создатель истребителя Су-30 Игорь Емельянов

Фото: sukhoi.org

Авиаконструктор Игорь Емельянов, руководивший разработкой многоцелевого истребителя Су-30, скончался в Москве на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте компании "Сухой".

"В субботу, 16 октября, скоропостижно ушел из жизни член Совета старейшин, один из ярких представителей высшего технического руководства ОКБ "Сухого" Игорь Емельянов", – говорится в сообщении.

Емельянов родился в 1935 году. Он начал работу в ОКБ "Сухого" по окончании Московского авиационного института в 1958 году. Руководил разработкой и испытаниями топливных систем самолетов Су-15, Су-25, Су-27, Т-4. В 1992 году был назначен на должность главного конструктора многоцелевого истребителя Су-30.