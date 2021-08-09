Скончался правозащитник и ученый-биолог Сергей Ковалев

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Правозащитник, советский диссидент и ученый-биолог Сергей Ковалев скончался на 92-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил его сын Иван Ковалев.

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", – написал он.

Информацию о смерти ученого подтвердил "Интерфаксу" и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Соболезнования в связи со смертью Ковалева выразили в международной общественной организации "Мемориал" (признана в России иноагентом), председателем которой являлся правозащитник.

Ковалев был депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы РФ. В 1974 году его арестовали по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде". А год спустя он был приговорен к семи годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки.

После распада Советского Союза он занимал должность уполномоченного по правам человека в РФ, а также являлся одним из авторов российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России.