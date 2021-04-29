Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
На 78-м году жизни скончался бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене. Об этом РИА Новости рассказали в правозащитной организации "Команда 29".
Там уточнили, что несмотря на большое количество болезней, Кудрявцева отправили в СИЗО.
"Из "Лефортово" он вышел с онкологией, наши адвокаты добились приостановления дела до выздоровления. Однако он скончался", – говорится в сообщении.
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации институту в Бельгии.
Адвокат Кудрявцева при этом отмечал, что его подзащитный давно не работает с секретной информацией. Он отметил, что обвиняемый последний знакомился с секретными документами в 90-е годы.
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