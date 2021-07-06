Генетик Балановский утонул, спасая детей

Фото: vigg.ru

В Костромской области погиб российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова РАН Олег Балановский. Он утонул во время спасения детей, сообщила в Facebook его коллега Светлана Боринская.

"Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило... Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря", – говорится в сообщении.

Олег Балановский широко известен своими научными работами в различных областях. Он является автором 80 научных статей, некоторые из которых опубликованы в престижных международных изданиях.