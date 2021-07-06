В Абхазии туристку из России и троих ее детей унесло в море

16:19
Фото: Sputnik/РИА Новости/Томас Тхайцук
В Гагре туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.
Известно, что один ребенок погиб, саму женщину ищут.
В ведомстве рассказали, что сотрудники гостиницы запретили туристке купаться в штормовом море и тогда женщина с детьми пошла купаться на реку Бзыбь.
"Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы", – пояснили в пресс-службе.
В МЧС добавили, что до прибытия спасателей местным жителям и очевидцам совместными усилиями удалось достать одного из детей, однако всех остальных унесло в море.
Позже из моря вытащили еще двух детей, но один из них умер в больнице. Поиски матери, Тамары Молчановой, продолжаются.
Ранее стало известно, что три человека погибли в море в Анапе. Ребенка в воде затянуло тягуном, а пришедшие на помощь отец несовершеннолетнего и его приятель не сумели справиться с течением.
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