В Анапе организовали проверку, после того как в море утонули 3 человека, включая ребенка

13:34
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в море в Анапе. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах региона.
"В селе Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 года рождения и двое взрослых мужчин", – говорится в сообщении.
Собеседник агентства пояснил, что, по предварительным данным, ребенка в воде затянуло тягуном. Заметившие происходящее с берега отец несовершеннолетнего и его приятель бросились на помощь, но не сумели справиться с течением.
Он добавил, что помощь тонущим попытались оказать еще трое мужчин, сейчас их ищут.
В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что по факту случившегося организована проверка. В региональном управлении СК РФ подчеркнули, что на место происшествия выехали следователи.
Ранее сообщалось, что троих туристов смыло течением горной реки в Адыгее. Инцидент произошел недалко от памятника природы Хаджохская теснина в поселке Каменномостском.
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