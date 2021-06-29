Прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух взрослых и ребенка в Подмосковье

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Прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух взрослых и ребенка в канализационном колодце в Богородском городском округе. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По предварительным данным, вечером 28 июня в рабочем поселке Обухово в колодце на территории частного домовладения обнаружили тела 69-летней женщины, 74-летнего мужчины и 3-летней девочки.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели пенсионеров и их правнучки в выгребной яме в Подмосковье. Отмечалось, что все трое утонули из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме. Один из взрослых спустился в нее для устранения проблемы, а остальные при оказании помощи также оказались в яме и не смогли спастись.

Ранее в Москве обнаружили мертвым зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева.

По данным СМИ, тело 34-летнего мужчины нашли в квартире дома 65 по улице Изумрудной.

