Прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух взрослых и ребенка в Подмосковье

16:00
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух взрослых и ребенка в канализационном колодце в Богородском городском округе. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
По предварительным данным, вечером 28 июня в рабочем поселке Обухово в колодце на территории частного домовладения обнаружили тела 69-летней женщины, 74-летнего мужчины и 3-летней девочки.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели пенсионеров и их правнучки в выгребной яме в Подмосковье. Отмечалось, что все трое утонули из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме. Один из взрослых спустился в нее для устранения проблемы, а остальные при оказании помощи также оказались в яме и не смогли спастись.
Ранее в Москве обнаружили мертвым зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева.
По данным СМИ, тело 34-летнего мужчины нашли в квартире дома 65 по улице Изумрудной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: