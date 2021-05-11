В Москве найден мертвым зампрокурора Красносельского района Петербурга – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве нашли мертвым зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, тело 34-летнего мужчины нашли в квартире дома 65 по улице Изумрудной. Сообщается, что на трупе не было обнаружено следов насильственной смерти.

"Предварительно, он (Сафаралиев. – Прим. ред.) умер из-за проблем с сердцем", – заявил источник.

Уточняется, что тело зампрокурора нашел его товарищ. По факту случившегося организована проверка.

Ранее трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире на востоке Москвы. По данному факту следователи начали проверку.

До этого тело неизвестного мужчины обнаружили в подвале дома на западе столицы. Приняты меры к установлению личности покойного, проводится проверка.