Трупы мужчины и женщины обнаружили в квартире на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи начали проверку после обнаружения трупов мужчины и женщины на востоке столицы, рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Отмечается, что 26 апреля в квартире дома на улице Суздальская в районе Новокосино нашли тела мужчины 1994 года рождения и женщины 1968 года рождения.

В ходе осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время эксперты выясняют причины смерти указанных граждан.

Тело неизвестного мужчины ранее обнаружили в подвале дома на западе столицы. Приняты меры к установлению личности покойного, проводится проверка.