Троих туристов унесла горная река в Адыгее

17:24
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Троих туристов смыло течением горной реки в Адыгее. По факту случившегося проводится проверка, передает СУ СК по региону.
Инцидент произошел днем 8 мая недалко от памятника природы Хаджохская теснина в поселке Каменномостский. Двое мужчин отдыхали на берегу реки Белая. Во время фотосессии одного из них стало уносить течением. Приятель попытался помочь другу, однако также упал в воду.
Утопающих решил спасти проходивший мимо турист из Калмыкии, но и его унесло течением.
"Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки. На месте происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия, однако до настоящего времени обнаружить унесенных рекой мужчин не удалось. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее школьница погибла в Бронницах Московской области в сточной канаве. Девочка пыталась достать оттуда рюкзак.
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