Троих туристов унесла горная река в Адыгее

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Троих туристов смыло течением горной реки в Адыгее. По факту случившегося проводится проверка, передает СУ СК по региону.

Инцидент произошел днем 8 мая недалко от памятника природы Хаджохская теснина в поселке Каменномостский. Двое мужчин отдыхали на берегу реки Белая. Во время фотосессии одного из них стало уносить течением. Приятель попытался помочь другу, однако также упал в воду.

Утопающих решил спасти проходивший мимо турист из Калмыкии, но и его унесло течением.

"Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки. На месте происшествия проводятся поисково-спасательные мероприятия, однако до настоящего времени обнаружить унесенных рекой мужчин не удалось. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

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