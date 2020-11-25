Спасатели в Подмосковье достали из воды провалившегося под лед рыбака

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели вытащили из озера провалившегося под лед рыбака в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московской областной противопожарно-спасательной службы.

"Во вторник, 24 ноября, работники поисково-спасательного отряда № 27 ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел на озере в деревне Подлипки городского округа Луховицы", – говорится в сообщении.

Спасателей вызвали другие рыбаки, ставшие свидетелями происшествия. Сотрудники Мособлпожспаса подобрались к тонувшему рыбаку по развернутой на льду лестнице и вытащили его на поверхность.

"Оказавшись на берегу, спасатели быстро сняли с мужчины мокрую одежду, одели в боевую одежду пожарного, накрыли термопокрывалом и передали подъехавшей бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в Луховицкую центральную районную больницу", – сказал спасатель Денис Вуколов.

Спасатели напоминают, что рыбакам следует воздержаться от выхода на лед, пока его толщина не достигнет 10 сантиметров.

Ранее спасатели помогли гусыне, которая не могла выбраться из замерзающего Лебедянского пруда в Измайловском парке столицы.