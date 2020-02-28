Дети провалились под лед в Волгоградской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два ребенка провалились под лед в Волгоградской области. В результате произошедшего один из детей погиб.

По данным информационного портала "V1.ru", инцидент случился в поселке Комсомольский в Калачевском районе. Дети играли возле одного из шлюзов Волго-Донского канала.

"В какой-то момент двое ребят вышли на лед и провалились в ледяную воду", – пояснили в администрации региона.

Смотритель шлюзов вызвал на место спасателей. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось вытащить детей на берег.

"Спасатели разбили лед и на лодке доставили детей, один из которых был без сознания, на берег", – подтвердили в пресс-службе городского ведомства. Там сообщили, что в больнице один из детей скончался.

"Медики 40 минут боролись за жизнь 10-летнего мальчика, но реанимационные действия не дали положительного результата", – сказали в администрации.

Добавляется, что второй пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации.

Ранее лыжники погибли, провалившись под лед в Ленобласти. Спасатели извлекли из воды тела мужчины и женщины.