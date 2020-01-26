Льдина с 600 рыбаками откололась от берега на Сахалине

Фото: МЧС РФ/ТАСС

Льдина с 600 рыбаками оторвалась от берега в заливе Мордвинова на Сахалине. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

"В результате начавшегося отлива и отжимного ветра у побережья в заливе Мордвинова в 20 метрах от берега образовалась трещина [во льду] до 10 метров шириной. По предварительным данным, отрезанными от берега остались около 600 рыбаков", – уведомили в пресс-службе.

Уточняется, что на месте происшествия уже работают 20 спасателей и 16 единиц техники. Организована переправа людей на лодках.

Кроме того, перевозка осуществляется с помощью судна на воздушной подушке "Хивус-10". Также дополнительно к вылету приготовлен вертолет Ми-8 Хабаровского МЧС России.

Ранее более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины на юге Сахалина. Инцидент случился в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе.