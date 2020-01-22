Более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины на юге Сахалина

На юге Сахалина спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега льдины 230 рыбаков. Еще около 30 ждут помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

Льдина с рыбаками оторвалась в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе. Отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.

В спасательной операции участвуют 18 сотрудников МЧС России, 6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода и одно судно на воздушной подушке Хивус.

Ранее около 30 припaркованных машин провалились под лед в Приморском крае. ЧП произошло с машинами рыбаков в нескольких метрах от берега на острове Русский в бухте Воеводa.