В Приморье около 30 автомобилей провалились под лед

В Приморье около 30 машин частично провалились под лед

Около 30 припaркованных машин провалились под лед в Приморском крае, передает телеканал Москва 24.

ЧП произошло с машинными рыбаков в нескольких метрах от берега на острове Русский в бухте Воеводa. В результате происшествия пострадавших нет.

Отмечается, что глубина в этом месте не превышает двух метров, поэтому машины ушли под воду частично. В МЧС объяснили, что причиной ЧП стало несоблюдение автомобилистами правил безопасности.

"Автолюбители, несмотря на все предупреждения спасателей о том, что опасно выезжать на лед, все-таки выехали, припарковавшись не на берегу, а на льду", – говорится в сообщении.

Несколько рыбаков смогли самостоятельно выехать на берег. Остальным помогают спасатели – вытягивают автомобили с помощью тросов.

Столичные спасатели пока не рекомендуют выходить на лед водоемов без необходимости. Однако если это произошло, в случае проседания или потрескивания льда следует идти к берегу скользящим, "старческим" шагом.

Отмечается, что при переходе водоема по льду нужно пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью палки, но не ударом ноги. Особенно опасными участками на льду водоема являются площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места сбрасывания промышленных вод, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или другими предметами.

Специалисты МЧС по Москве дали совет, как визуально определить его толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.

