Спасатели рекомендовали ходить по льду "старческим" шагом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные спасатели пока не рекомендуют выходить на лед водоемов без необходимости. Однако если это произошло, в случае проседания или потрескивания льда следует идти к берегу скользящим, "старческим" шагом. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Отмечается, что при переходе водоема по льду нужно пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью палки, но не ударом ноги.

"Довольно редко лед проламывается мгновенно, обычно этому предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В этом случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам скользящим, "старческим" шагом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особенно опасными участками на льду водоема являются площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места сбрасывания промышленных вод, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или другими предметами.

При этом отмечается, что на внутренних водоемах столицы лед уже достаточно прочный, чтобы выдержать вес взрослого человека, но в ближайшее время в городе ожидается потепление.

Для становления прочного ледяного покрова на водоеме среднесуточная температура должна быть с устойчивым минусом, добавили в департаменте ГОЧСиПБ.

Ранее специалисты МЧС по Москве дали совет, как визуально определить его толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если на улице температура воздуха выше 0 более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Определить его толщину можно по цвету. Если лед голубого цвета, то он прочный. Белый лед в два раза менее прочный, а на лед матово-белого или желтоватого оттенка лучше не наступать.

Накануне москвичей предупредили о "температурных качелях". По словам синоптиков, погодные аномалии связаны с циклонами, которые будут приносить то тепло, то холод.

Ожидается, что в декабре погода будет теплее, чем обычно. В центральных регионах страны температура может превышать норму на 4 градуса. Холоднее нормы ожидаются на севере Сибири и Дальнего Востока. На юге страны температурный фон приблизится к норме.

В столице такие "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. При этом даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. Частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.

