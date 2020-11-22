Москвичам пообещали потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До нуля градусов потеплеет в Москве в середине следующей недели, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, ожидается небольшой снег с дождем. При этом снежный покров, скорее всего, не образуется, уточнила она, поскольку столбики термометров останутся на высоких значениях.

"Снегопады в ближайшие пять-семь дней не ожидаются. Но в середине следующей недели может покружить небольшой снежок, который перейдет в смешанную фазу: то ли мокрый снег, то ли дождь", – цитирует синоптика РИА Новости.

Она добавила, что на следующей неделе в город придет более теплый воздух. Из-за того что столбики термометров останутся в районе нуля градусов, вероятно, он растает, заключила Позднякова.

В выходные она предупредила о похолодании. В центре Москвы температура опустится до -8…-10 градусов, в спальных районах – до -12 градусов. Днем за счет солнечного прогрева и отсутствия сильного ветра столбики термометров поднимутся до -6 градусов.

По утверждению и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, мокрый снег и дождь в Москве прогнозируются только в конце следующей недели. До среды погода будет солнечной. Потом начнут появляться облака, а с четверга и в пятницу возможны осадки.

В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.

Если в домах потребителей недостаточно тепло, то им следует обращаться в свои управляющие компании либо оставлять обращения в контакт-центре МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.

В АМПП рекомендуют не оставлять детей одних в припаркованной машине, особенно зимой, когда автомобиль быстро остывает. Таким образом взрослые подвергают их опасности.