Москвичам пообещали потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы
До нуля градусов потеплеет в Москве в середине следующей недели, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам метеоролога, ожидается небольшой снег с дождем. При этом снежный покров, скорее всего, не образуется, уточнила она, поскольку столбики термометров останутся на высоких значениях.
"Снегопады в ближайшие пять-семь дней не ожидаются. Но в середине следующей недели может покружить небольшой снежок, который перейдет в смешанную фазу: то ли мокрый снег, то ли дождь", – цитирует синоптика РИА Новости.
Она добавила, что на следующей неделе в город придет более теплый воздух. Из-за того что столбики термометров останутся в районе нуля градусов, вероятно, он растает, заключила Позднякова.
В выходные она предупредила о похолодании. В центре Москвы температура опустится до -8…-10 градусов, в спальных районах – до -12 градусов. Днем за счет солнечного прогрева и отсутствия сильного ветра столбики термометров поднимутся до -6 градусов.
По утверждению и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, мокрый снег и дождь в Москве прогнозируются только в конце следующей недели. До среды погода будет солнечной. Потом начнут появляться облака, а с четверга и в пятницу возможны осадки.
В связи с похолоданием температуру в московской системе отопления повысили. Корректировать параметры сети начали со второй половины четверга.
Если в домах потребителей недостаточно тепло, то им следует обращаться в свои управляющие компании либо оставлять обращения в контакт-центре МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.
В АМПП рекомендуют не оставлять детей одних в припаркованной машине, особенно зимой, когда автомобиль быстро остывает. Таким образом взрослые подвергают их опасности.
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