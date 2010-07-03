Врачи рассказали, что нужно делать при резкой смене температур

Москва 24/Лидия Широнина
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев в интервью Москве 24 дал рекомендации о том, как вести себя в период резких похолоданий.
"Нужно одеться тепло, чтобы не замерзнуть и не заболеть. При резкой смене температур могут пострадать метеочувствительные люди, которые страдают гипертонической или ишемической болезнью. Они должны увеличить дозу препаратов, которые принимают", – объяснил врач.
Врач-ревматолог Александр Елонаков также дал советы по поводу того, как следует питаться и одеваться в период резких похолоданий.
"Одеваться нужно соответственно погоде, учитывать температурный режим. Нужно соблюдать время нахождения на холоде, не допускать переохлаждения, даже одевшись тепло, учитывать скорость передвижения и физическую нагрузку. Особое внимание стоит уделить обуви, поскольку от холодной поверхности земли и может возникать переохлаждение", – говорит специалист.
Ранее сообщалось, что морозный арктический воздух за сутки понизил температуру воздуха в центре европейской России почти на 10 градусов. Так, в Черустях минимальная температура воздуха составила -12,7 градуса, а в Павловском Посаде температура опустилась до -11,2 градуса. В Клину подморозило до -7,7 градуса.
Отмечалось, что минувшей ночью был установлен температурный рекорд. Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября. Тогда похолодало до -3,8 градуса. Самая холодная ночь 21 ноября наблюдалась в 1890 году, когда в Москве подморозило до -24,4 градуса.
В ГИБДД предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах. Водителей транспорта призвали снижать скорость и не допускать резких перестроений.
Синоптики также предупредили горожан о высоком атмосферном давлении 21 ноября. По словам метеоролога, давление в городе подскочило до 771 миллиметра ртутного столба, что на 25–26 единиц выше нормы.
По прогнозам метеорологов, морозы в столичном регионе установились как минимум до понедельника, 25 ноября. В пятницу и субботу ночью в мегаполисе ожидается до -6... -8 градусов, по области – до -11.
В воскресенье и понедельник минимальные температуры в регионе будут колебаться от -4 до -9 градусов. При этом будет солнечная погода и без осадков.
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