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31 августа, 18:18

Происшествия

СК возбудил дело после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии

Фото: телеграм-канал Baza

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, передает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в момент происшествия на борту находилось 13 человек. Ход расследования поставлен на контроль в Главном военном следственном управление СК России.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии 31 августа. В результате обошлось без погибших. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет для парашютных прыжков.

В результате пострадали семь человек, среди которых три ребенка. Во время полета 8 парашютистов десантировались. Из-за труднодоступной местности часть пути сотрудники МЧС РФ преодолевали пешком. Сотрудники МЧС России передали врачам пострадавших людей.

Неисправность двигателя стала основной причиной аварийной посадки легкомоторного самолета

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